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Социум

Опасные детские игрушки выявили санврачи в магазинах Казахстана

Более 56 килограммов игрушек сняли с реализации. Иллюстративное фото из архива "МГ" В комитете санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что с начала года проверили 2 244 детские игрушки. Почти половина из них (1 054) не соответствовали требованиям технического регламента. Большая часть из них имеет некорректную маркировку. Но выявили и нарушения по органолептическим (характеристики, оценённые при помощи органов чувств человека: зрения, вкуса, осязания, обоняния, слуха - прим. автора) показателям – 3,1%, а также по санитарно-химическим и токсиколого-гигиеническим показателям – 2%. В нек
Дана Рахметова
Опасные детские игрушки выявили санврачи в магазинах Казахстана
Более 56 килограммов игрушек сняли с реализации.
Женщина разрешила 13-летней дочери выйти замуж в Атырауской области
Женщина разрешила 13-летней дочери выйти замуж в Атырауской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" В комитете санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что с начала года проверили 2 244 детские игрушки. Почти половина из них (1 054) не соответствовали требованиям технического регламента. Большая часть из них имеет некорректную маркировку. Но выявили и нарушения по органолептическим (характеристики, оценённые при помощи органов чувств человека: зрения, вкуса, осязания, обоняния, слуха - прим. автора) показателям – 3,1%, а также по санитарно-химическим и токсиколого-гигиеническим показателям – 2%. В некоторых игрушках обнаружили превышение содержания ксилола, бензола, фенола, гептана, формальдегида, этилацетата, стирола, спирт и спирта. С реализации снято свыше 56 килограммов опасных и несоответствующих нормам игрушек. Более 80% из них произведены в Китае. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан

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