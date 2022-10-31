Опасные детские игрушки выявили санврачи в магазинах Казахстана

Более 56 килограммов игрушек сняли с реализации. Иллюстративное фото из архива "МГ" В комитете санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что с начала года проверили 2 244 детские игрушки. Почти половина из них (1 054) не соответствовали требованиям технического регламента. Большая часть из них имеет некорректную маркировку. Но выявили и нарушения по органолептическим (характеристики, оценённые при помощи органов чувств человека: зрения, вкуса, осязания, обоняния, слуха - прим. автора) показателям – 3,1%, а также по санитарно-химическим и токсиколого-гигиеническим показателям – 2%. В нек