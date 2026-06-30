Опасный дрифт устроил 22-летний водитель в Атырау

Полицейские постоянно дежурит на дорогах, чтобы вовремя останавливать лихаче, сообщает polisia.kz.

- Очередного нарушителя поймали 27 июня около двух часов дня в микрорайоне Оркен. Патрульные заметили, как мужчина за рулем авто намеренно дрифтовал. Когда автомобиль остановили, выяснилось, что ни сам 22-летний водитель, ни его 19-летний пассажир даже не пристегнулись, - отметили в ведомстве.

В итоге на обоих парней выписали административные протоколы за опасные маневры, игнорирование ремней и другие нарушения ПДД.

Департамент полиции Атырауской области просит водителей отказаться от опасного стиля вождения. Помните: опасный стил вождения на дороге может обернуться трагедией для вас или случайных прохожих.