Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Опасный дрифт устроил 22-летний водитель в Атырау

Водителя привлекли к ответственности.
Кристина Кобина
Опасный дрифт устроил 22-летний водитель в Атырау
Стопкадр с видео polisia.kz

Полицейские постоянно дежурит на дорогах, чтобы вовремя останавливать лихаче, сообщает polisia.kz.

- Очередного нарушителя поймали 27 июня около двух часов дня в микрорайоне Оркен. Патрульные заметили, как мужчина за рулем авто намеренно дрифтовал. Когда автомобиль остановили, выяснилось, что ни сам 22-летний водитель, ни его 19-летний пассажир даже не пристегнулись, - отметили в ведомстве.

В итоге на обоих парней выписали административные протоколы за опасные маневры, игнорирование ремней и другие нарушения ПДД.

Департамент полиции Атырауской области просит водителей отказаться от опасного стиля вождения. Помните: опасный стил вождения на дороге может обернуться трагедией для вас или случайных прохожих.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article