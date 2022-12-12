Оператором детских накопительных счетов будет ЕНПФ

Их откроют детям до 18 лет. Иллюстративное фото из архива "МГ" Премьер-министр Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства доложил, что начата разработка нового Бюджетного кодекса. - Он будет направлен на упрощение бюджетного процесса и дальнейшую децентрализацию системы госуправления, включая межбюджетные отношения. В целом, налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение нефтяного дефицита до 5% к 2030 году, а также на рост активов Нацфонда до 100 млрд долларов, - сказал премьер. Правительство совместно с Нацбанком выработало подходы по запуску инициативы «Национальный фон