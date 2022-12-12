- Он будет направлен на упрощение бюджетного процесса и дальнейшую децентрализацию системы госуправления, включая межбюджетные отношения. В целом, налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение нефтяного дефицита до 5% к 2030 году, а также на рост активов Нацфонда до 100 млрд долларов, - сказал премьер.Правительство совместно с Нацбанком выработало подходы по запуску инициативы «Национальный фонд – детям» с 2024 года. Всем детям до 18 лет откроют персональные накопительные счета, оператором которых определён ЕНПФ. Напомним, первого сентября Касым-Жомарт Токаев анонсировал создание Национального фонда для детей. На социальные накопительные счета маленьких казахстанцев будет ежегодно перечисляться половина инвестиционного дохода Нацфонда. Эти деньги можно потратить на жильё.
Оператором детских накопительных счетов будет ЕНПФ
Их откроют детям до 18 лет. Иллюстративное фото из архива "МГ" Премьер-министр Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства доложил, что начата разработка нового Бюджетного кодекса. - Он будет направлен на упрощение бюджетного процесса и дальнейшую децентрализацию системы госуправления, включая межбюджетные отношения. В целом, налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение нефтяного дефицита до 5% к 2030 году, а также на рост активов Нацфонда до 100 млрд долларов, - сказал премьер. Правительство совместно с Нацбанком выработало подходы по запуску инициативы «Национальный фон