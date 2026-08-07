Опубликован список обладателей государственных грантов в вузы РК

В этом году возможность бесплатно учиться в университетах страны получили более 75 тысяч абитуриентов. Всего, по данным миннауки, на конкурс поступило около 127 тысяч заявок - это на 14 тысяч больше, чем в прошлом году. 60% всех грантов распределили на инженерно-технические специальности. Более двух тысяч человек отправились учиться в ведущие вузы северного, восточного и центрального Казахстана. Сохранены квоты для социально уязвимых категорий, победителей олимпиад и спортсменов. Отдельно выделено 1 816 грантов для отслуживших срочную армейскую службу.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек подчеркнул, что правила конкурса остались прозрачными, а также напомнил, что казахстанцы могут учиться по гранту в том числе и в отечественных филиалах ведущих зарубежных вузов.

Список опубликован в официальном Telegram-канале министра (SayasatNurbekOfficial), а также на ресурсах МНВО РК (gov.kz и t.me/gylym_jogary_bilim).

Также ознакомиться со списком можно ЗДЕСЬ.

Электронные свидетельства о присуждении гранта появятся в течение трех рабочих дней на портале grant.testcenter.kz, а окончательное зачисление в вузы продлится до 25 августа включительно.