Гражданам Казахстана разрешается пересечение госграницы не более одного раза в 30 суток. Но здесь также есть свои исключения.Ограничения снимаются для студентов зарубежных вузов, дипломатов, членов официальных делегаций и их семей, отдельных категорий сотрудников транспортных компаний, обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории страны, а также для выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения.Также ограничения могут снять для граждан, которым нужно выехать в другую страну на похороны членов семьи и близких родственников, для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" - Разрешить выезд граждан Казахстана в иностранные государства, с которыми по решению правительства возобновлено прямое (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) воздушное сообщение, а также въезд/транзитный проезд в/через территорию Казахстана иностранцев из числа граждан государств, с которыми по решению правительства возобновлено прямое воздушное сообщение - при условии соблюдения визовых требований, если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями, - отмечается в статье. До улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации временно ограничить пересечение государственной границы Казахстана иностранцами и лицами без гражданства. Исключение составили дипломаты, члены официальных делегаций, отдельные категории работников сферы перевозок, граждане России, которые едут в Байконыр или въезжают в составе воинских формирований, этнические казахи при наличии действующей визы Казахстана категории "С10", "В8" или документов, удостоверяющих личность, с отметкой о принадлежности к казахской национальности и члены их семей. Иностранцам, имеющим виды на жительство на территории Казахстана и членам их семей разрешено пересекать госграницу не более одного раза в 30 суток. Членам семей граждан Казахстана, при условии подтверждения факта родственных связей, и их несовершеннолетним детям также можно пересекать госграницу не более одного раза в 30 суток.