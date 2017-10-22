Орал қаласында шартты жазаланғандарды еңбекке тарту мәселесі талқыланды
Еңбек - жаза басып, қылмыс жасағандарды түзеудің бірден-бір тетігі. Өйткені ол қайта қылмыс жасаудың жолын кеседі. Облыстық соттың ұйытқы болуымен, жергілікті атқарушы билік пен құқық қорғау органдары өкілдерінің басын қосқан өңірлік форумда аталған мәселе кеңінен талқыға түсті. Жазасын өтеп шыққандар мен шартты түрде сотталғандарды еңбекпен қамту, Ұлт Жоспарының 33-ші қадамында анық көрсетілген. Бұл бағытта жергілікті атқарушы органдар тарапынан жыл сайын квота бөлінеді. Сондай ақ түрлі жәрмеңке, сұхбаттасулар ұйымдастырылып, әлеуметтік оңалтудың кешенді шаралары іске асуда. - Түзету мекемеле