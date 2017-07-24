Оралда балаларға арналған Оқу жағажай ашылды
Адам өмір сүрген сайын көпті көріп білімді атанып және әдіс-тәсілдердің қыр-сырын біле тұрса да, негізгі ұғымды жас кезінде игеретіні анық. Осы уақытта алған мәліметтер мен тәжірибелер ұзақ уақытқа олардың естерінде қалады. Сондықтан, қауіпсіздікке баулуды жас кезінде үйреткен абзал. БҚО Төтенше жағдайлар департаменті Мемлекеттік тіл және ақпарат тобының мәліметі бойынша, балаларға қауіпсіздік ережелерін айтумен қоса дағдыларын қалыптастыру жағын ұйымдастырған тиімдірек. Былтырғы жылы Төтенше жағдайлар департаментінің басшылығы тілсіз жаудың құрбандығына жол бермеу үшін балаларды бос уақытынд