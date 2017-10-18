Оралда жалғызілікті қарияларға қолдау білдірді
Аға буынның хал-ахаулы еліміздегі жетекші партия филиалы өкілдерінің ұдайы назарында. Бүгінде «Ардагерлерді ардақтайық» жобасы аясында көптеген ізгі шаралар іске асуда. Татьяна Томина, сұм соғыстың тауқыметін бір кісідей тартқан жан. Медициналық техникумды бітірісімен майданға мейірбике болып аттанды. Өмірін қатерге тіге жүріп талай жауынгерді ұрыс даласынан алып шықты. Енді міне қартайған шағында өзінеде көмек керек. Сондықтан кейуанаға егде жастағы қызымен қатар, «БатысЭнергоРесурс» бастауыш партия ұйымының өкілдері ұдайы қолдау көрсетеді. - Әжеміз 94 жаста. Ақпан айында 95-ке толады бұйырса