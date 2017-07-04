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Социум

Оралда жаз басталды - суға түсем деушілер сақтықты ұмытпайық

Биылғы жаз мезгілінің алғашқы айында табиғат тосын қырын танытты. Асыға күткен жаздың алғашқы айы жауын-шашынды болып, Оралдықтардың табиғат аясында серуендеуіне, әсіресе суға түсуіне тосқауыл болды. Енді міне, ақырын басып, шуақты күндер де келіп жетті. Жаз маусымындағы үлкен-кіші күткен қызықты сәттердің бірі табиғат аясында серуендеу, соның ішінде су айдындарында шомылып, күнге қыздырыну арқылы денсаулығын нығайту. Алайда табиғат аясында жүріп судың жылы-суығына, терең-тайызына мән бермей қарапайым ережелерді сақтамай жазатайым оқиғаларға жол берілгеннен қазаға душар болғандар мен тілсіз жа
Marat
Оралда жаз басталды - суға түсем деушілер сақтықты ұмытпайық
Биылғы жаз мезгілінің алғашқы айында табиғат тосын қырын танытты. Асыға күткен жаздың алғашқы айы жауын-шашынды болып, Оралдықтардың табиғат аясында серуендеуіне, әсіресе суға түсуіне тосқауыл болды.
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Енді міне, ақырын басып, шуақты күндер де келіп жетті. Жаз маусымындағы үлкен-кіші күткен қызықты сәттердің бірі табиғат аясында серуендеу, соның ішінде су айдындарында шомылып, күнге қыздырыну арқылы денсаулығын нығайту. Алайда табиғат аясында жүріп судың жылы-суығына, терең-тайызына мән бермей қарапайым ережелерді сақтамай жазатайым оқиғаларға жол берілгеннен қазаға душар болғандар мен тілсіз жаумен алысып құтқарушылардың арқасында өлім аузынан қалған жандар көптеп кездесіп жатады. Сол себепті өрттің шығуын, су айдындарындағы қайғылы жағдайларды болдырмау мақсатында Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері облыстық "Қазақстан Орал" телеарнасының "Ел алдында" бағдарламасында тікелей эфирде сұxбат берді. Тікелей эфирде өзекті тақырып жаз мезгіліндегі жүріс-тұрыс қағидалары жөнінде айтылды. Бағдарламаға "Жедел-құтқару жасағы" ММ-нің басшысы А.О. Килишев, Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау және профилактикалық қызмет басқармасы бастығының міндетін атқарушы А.М. Ешмуxанов, Өрт қауіпсіздігі саласында xалықты ақпараттандыру және оқыту тобының бас маманы М.Б. Жумагалиев қатысты. БҚО ТЖД "Жедел-құтқару жасағы" ММ-нің басшысы А.О. Килишев су айдындарында болатын қайғылы жағдайлардың бірден бір себебі - арнайы белгіленбеген жерде суға түсу, алкогольді ішімдік ішу, суда өзін-өзі ұстау ережелерін бұзу болып табылатындығын айтты. Көгілдір экранды тамашалап отырған көпшілікке, әсіресе ата-аналарға балаларды қараусыз қалдырмауларын өтінді: - балаңызға тек арнайы белгіленген орындарда, ата-ана қадағалауымен суға түсу қажеттігін ескертіп, өзіңіз де сол ережені ұстаныңыз; судағы бірлескен демалыс кезінде балаңызды назардан тыс қалдырмаңыз; суда өз-өзін ұстау ережесін сақтаңыз; балаңызға үлгі болыңыз, - деді Жедел-құтқару жасағының бастығы Аскар Килишев. Суға түсу маусымы басталғалы бері Батыс Қазақстан облысы ТЖД саласында су айдындарында 5 құтқару бекеті ұйымдастырылды, бұл жерде құтқарушылар азаматтардың судағы қауіпсіздігін қамтамасыз етіледі. Айта кетер жайт, ағымдағы жылда құтқарушылармен 7 адам, соның ішінде 3 бала құтқарылды. Келесі сөз алған спикер Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау және профилактикалық қызмет басқармасы бастығының міндетін атқарушы А.М. Ешмуxанов жыл сайын көктем мезгілі басталысымен облыста табиғи өрттердің, жанулардың жағдайы күрделенуде – деді. Бәрімізге белгілі, бұл кезде құрғақ шөптер мен қоқыстарды рұқсатсыз жағу орын алуда. Өкініштісі табиғи өрттердің онынан тоғызы сөндірілмеген темекі тұқылы, қалдырылған от пен өткен жылдық шөптерді өртеу кесірінен болып отыр. ыстық немесе құрғақ ауа-райы кезінде құрғақ шөп пен бақбақтың тез тұтануына күн көзі түсіп тұрған әйнектің сынығы мен ұшқыны да жеткілікті. Сөз соңында Өрт қауіпсіздігі саласында xалықты ақпараттандыру және оқыту тобының бас маманы М.Б. Жумагалиев облыс тұрғындарына жаз маусымында өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауларын өтінді. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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