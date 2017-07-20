Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Оралда жерлес ақын Марабай Құлжабайұлы атындағы республикалық жыршылар байқауы өтті

Батыс Қазақстан облысында бұл байқау екінші рет өтіп отыр. Оған барлығы 11 жыршы қатысты. Екі кезеңдік сынның алғашқысында қатысушылар «Қобыланды батыр» жырын жатқа айтты. Ұзақтығы 5 мың жолды құрайтын бұл шығарманы жырлаудың өзіндік себебі бар. Қас батырдың ерлігі дәріптелетін эпостық дастанның ең көркем нұсқасы ақиық ақын, жырау Марабай Құлжабайұлы арқылы жеткен. Ал екінші кезеңде қатысушылардың әншілік шеберлігі сынға түсті. - Байқаудың басты мақсаты елдің рухын биіктеткен біртуар тұлғаның есімін ұлықтау. Әрі кенжелеп қалған жыраулық өнерді қайта түлету дейді, - ҚР Мәдениет қайраткері Аманд
Marat
Оралда жерлес ақын Марабай Құлжабайұлы атындағы республикалық жыршылар байқауы өтті
Батыс Қазақстан облысында бұл байқау екінші рет өтіп отыр. Оған барлығы 11 жыршы қатысты. Екі кезеңдік сынның алғашқысында қатысушылар «Қобыланды батыр» жырын жатқа айтты. Ұзақтығы 5 мың жолды құрайтын бұл шығарманы жырлаудың өзіндік себебі бар. Қас батырдың ерлігі дәріптелетін эпостық дастанның ең көркем нұсқасы ақиық ақын, жырау Марабай Құлжабайұлы арқылы жеткен. Ал екінші кезеңде қатысушылардың әншілік шеберлігі сынға түсті.
kazdram
kazdram
- Байқаудың басты мақсаты елдің рухын биіктеткен біртуар тұлғаның есімін ұлықтау. Әрі кенжелеп қалған жыраулық өнерді қайта түлету дейді, - ҚР Мәдениет қайраткері Амандық Төлеков. Жыр додасы екі күнге созылып, шебер орындаушыларды анықтады. Оның қорытындысы бойынша байқаудың бас жүлдесін Маңғыстау облысынан келген жыршы-термеші Бердібай Тойгулыев иеленді. Бұл үлкен мәртебе. Байқаудың да, қарсыластардың да деңгейі өте жоғары. Болашақта да осындай дәстүрлі өнерді паш еткен жыр сайыстарын жиірек өткізсе игі болар еді дейді, - байқау жеңімпазы. Осы орайда ұйымдастырушылар жыршылар байқауын келер жылы да өткізетінін айтады. Естеріңізге сала кетсек, рухани жаңғыру бойынша ауқымды жұмыс басталады. Өңірде тарихи-мәдени ескерткіштердің электронды картасы жасалады. «Туған жер» жобасы бойынша бірыңғай интернет-портал құрылады. Қоғамдық сананы жаңғырту бойынша ғалымдар, өлкетанушылдар, мұғалімдер мен мектеп оқушылары, еріктілер ауқымды жұмысты бастайды. Бүгінде 80-нен астам іс-шараның жиілік кестесі жасалған. Облыстық әкімдікте өткен алқалы жиында Елбасы мақаласында жүктелген бірегей жобалар мен міндеттерді жүзеге асыру жайы талқыланды. Сөзден іске көшу. Өңірде рухани өмірді, қоғамдық сананы жаңарту бағытында ауқымды жұмыс басталмақ. Мәселен, «Туған жер» бағдарламасы бойынша жасалған облыстық тұжырымдама 3 бағытты қамтиды. Латын әліпбиіне көшу үрдісін жеделдету үшін ғалымдармен кездесу, танымдық шаралар ұйымдастыру, әдістемелік жинақтар шығару секілді іс-шаралар қолға алынбақ. Жиында талқыланған 4 бағыт бойынша да бейнероликтер, деректі фильмдер, тележобалар жасау жоспарланған. Барлық жобаларға да ақпараттық қолдау көрсетілмек. Арман КУРМАНАЛИЕВ

Читайте также

Новости партнёров