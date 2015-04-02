Оренбургские косметологи подарят молодость

Каждая женщина мечтает быть красивой, а значит, успешной. Но постоянные стрессы и неправильное питание оставляют следы в виде морщинок на лице и целлюлитных бугорков на теле. На помощь приходит современная косметология, однако подборка нужной процедуры - дело очень индивидуальное. Свои услуги жителям Западного Казахстана предлагает Оренбургский центр врачебной косметологии «Нефертити». Вот уже около 20 лет центр врачебной косметологии «Нефертити» радует своих пациентов внимательным и индивидуальным подходом и профессионализмом. - В нашей косметологической клинике работают высококлассные специа