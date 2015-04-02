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Бизнес-новости

Оренбургские косметологи подарят молодость

Каждая женщина мечтает быть красивой, а значит, успешной. Но постоянные стрессы и неправильное питание оставляют следы в виде морщинок на лице и целлюлитных бугорков на теле. На помощь приходит современная косметология, однако подборка нужной процедуры - дело очень индивидуальное. Свои услуги жителям Западного Казахстана предлагает Оренбургский центр врачебной косметологии «Нефертити». Вот уже около 20 лет центр врачебной косметологии «Нефертити» радует своих пациентов внимательным и индивидуальным подходом и профессионализмом. - В нашей косметологической клинике работают высококлассные специа
Marat
Оренбургские косметологи подарят молодость
Каждая женщина мечтает быть красивой, а значит, успешной. Но постоянные стрессы и неправильное питание оставляют следы в виде морщинок на лице и целлюлитных бугорков на теле. На помощь приходит современная косметология, однако подборка нужной процедуры - дело очень индивидуальное. Свои услуги жителям Западного Казахстана предлагает Оренбургский центр врачебной косметологии «Нефертити».
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 Вот уже около 20 лет центр врачебной косметологии «Нефертити» радует своих пациентов внимательным и индивидуальным подходом и профессионализмом. - В нашей косметологической клинике работают высококлассные специалисты в области эстетической косметологии, не один год занимающиеся проблемами дефектов кожи и ее возрастных изменений, - рассказывает руководитель клиники, врач дерматовенеролог 1 категории, косметолог Ирина Рэмовна ХРАМОВА. - Клиника оснащена современной операционной, что дает возможность проводить пластические операции различной сложности.
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 Все знают, что молодость и красота не вечны, но продлить ее вполне возможно при помощи таких методов как блефаропластика, отопластика, липосакция, которыми, кстати, профессионально владеет пластический хирург центра врачебной косметологии Антон Валерьевич АЗАРЕНКОВ. Также доктор поможет избавиться от коллоидных рубцов и доброкачественных новообразований.
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Многие женщины даже в молодом возрасте страдают от венозной недостаточности. С этой проблемой с успехом справляется квалифицированный хирург-флеболог Иван Михайлович БИЗМЕНОВ. Доктор предоставит полноценную консультацию, определит степень серьезности проблемы и индивидуально подберет эффективные методы диагностики и лечения венозной недостаточности и других заболеваний вен.
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 Если же у вас есть проблемы с щитовидной железой, вы страдаете заболеваниями паращитовидных желез и надпочечников, то смело обращайтесь в центр «Нефертити», где вы сможете получить квалифицированную помощь от лучших специалистов. В центре используется эндоскопическая и малоинвазивная хирургия при желчнокаменной болезни, а также проводятся реконструктивные операции при грыжах живота.
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На вооружении в клинике новый тренд косметологии – биологические саморассасывающиеся 3D-мезонити. – Это безопасный и безболезненный способ вернуть лицу четкие контуры, поясняет косметолог Ирина Рэмовна ХРАМОВА. - Наиболее выраженный результат подтяжки мезонитями удается получить в области шеи, которая очень сложно корректируется аппаратными и инъекционными методиками. В Центре существуют определенные техники введения 3D-мезонитей в область шеи и второго подбородка. Благодаря им второй подбородок исчезает, а вместе с ним морщины и складки на шее, так как происходит мощнейшая подтяжка тканей. С помощью мезонитей также можно поднять брови, сгладить носогубные складки и вертикальные и горизонтальные морщины на лбу. Помимо лифтинг-эффекта мезонити обеспечивают еще и эффективное омоложение кожи.  Впечатляющие результаты дают внутрикожные микроинъекции активных препаратов, так называемая мезотерапия, которая дает немедленный эффект – морщины разглаживаются, внешний вид кожи улучшается.
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 Разработанное специалистами центра врачебной косметологии лечение угревой болезни позволяет значительно улучшить эстетический вид кожи в короткие сроки. Поистине золотые руки косметолога с помощью массажа лица и масок снимут следы усталости и подарят коже сияющий вид.
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 Также в центре "Нефертити" работает мастер парикмахер-универсал высокого класса, который проводит лечение волос, пилинги кожи волосистой части головы, стрижки, укладки, окраску волос, используя профессиональные красители, которые не только окрашивают, но и ухаживают за волосами.
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 - Современная косметология – это не только способ избавления от недостатков, это еще и способ, которым можно подчеркнуть достоинства. Главное, чтобы не в ущерб, а на пользу здоровью. Всегда будем рады видеть вас и постараемся решить вашу проблему! И помните простую истину некогда сказанную знаменитой Коко Шанель, "В 20 лет ваше лицо дает вам природа, в 30 – его лепит жизнь, но в 50 вы должны заслужить его сами". Мы находимся: г. Оренбург, пер. Бухарский, 20. Контактные телефоны: +7(3532)77-09-57, +7(922)829-79-69. E-mail: nefertiticvk@yandex.ru. www.nefertiti56.ru/

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