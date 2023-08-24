— Прежде всего жертв привлекают необоснованно низкими ценами. При заказе товаров вас попросят внести предоплату, зачастую путём внесения средств на некий виртуальный кошелек посредством терминала экспресс-оплаты. Далее магазин в течение нескольких дней будет придумывать отговорки и обещать вам скорую доставку товара, а потом бесследно исчезнет либо пришлет некачественный товар, — рассказал Бимурзаев на брифинге в РСК Алматы.

— Проверить информацию о предпринимателе всё равно надо. Если вам отправили счёт на оплату, там указывается БИН. Проверьте компанию, используя общедоступные базы данных налоговых органов и реестр юридических лиц, — ответил Бимурзаев.

Заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей Алматы Нурлыбек Бимурзаев рассказал, что на удочку интернет-мошенников попадаются покупатели автомобильных аксессуаров, смартфонов, одежды и обуви, мебели на заказ.Он отметил, что серьёзные интернет-магазины не будут просить перечислить деньги на виртуальный кошелёк или счёт мобильного телефона. Отправляя деньги незнакомцам через анонимные платёжные систем, покупатель не имеет гарантий их возврата. Журналист спросил у спикера, касается ли это и выставленного счёта на оплату в приложении одного из банков. Недавно в сети появились рассказы потерпевших: увидев счёт в приложении банка, они доверились бизнесмену. Ведь для возможности выставления счёта нужна хоть какая-то регистрация в банке. В итоге они не увидели ни товар, ни свои деньги.Перед онлайн-покупкой он также. Не забывая при этом, что преступники могут оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учётные записи.