В редакцию «МГ» обратились жители, которые считают, что одинаково названные улицы вносят путаницу. Особенно для тех, кто мало знает город.

Ансар зарабатывает частным извозом. Он говорит, что уже привык и каждый раз уточняет у клиентов район.

— Есть улица Тәуелсіздік в районе Старого аэропорта и такая же в районе Птицефабрики. Если ошибиться, нужно пересечь весь город, доехав с одного конца на другой. Такая же ситуация с улицей Хиуаз Доспановой. Одна расположена в районе остановки Юбилейная, вторая — в Зачаганске, где находится Областная детская больница, — говорит мужчина.

Редакция «МГ» направила запрос в отдел культуры и развития языков Уральска, в котором спросила: сколько одноимённых улиц в городе и чем руководствуется ономастическая комиссия, когда принимает решение о переименовании улиц областного центра.

— В Уральске не имеется одноименных улиц. Согласно закону «Об административно-территориальном устройстве РК», в систему административно-территориального устройства входят административно-территориальные единицы различного уровня, которые являются самостоятельными категориями и могут иметь одноимённые названия (село, посёлок, округ, район, город), — ответили в запросе.

Для чего переименовывают улицы города, в отделе ответили, что в сейчас ономастика — одна из ведущих направлений национально—языковой политики в республике.

— Переименования населённых пунктов и улиц производятся на основе инициативы и предложений местных жителей и общественных объединений, — дополнили в отделе культуры.

Мы проехались по указанным улицам, и действительно, они имеют одинаковые названия.

После этого мы связались с руководителем отдела культуры и развития языков Уральска Сериком Каирлиевым. Он также заявил, что одноимённых улиц в городе нет.

— Мы знаем, что улица Тәуелсіздік есть в Старом аэропорту и в районе Птицефабрики. Просто жители Птицефабрики сами назвали так улицу и повесили таблички, никаких согласований с нами не было. Решение принимали местные жители и председатель. А вот по поводу улицы Хиуаз Доспановой, знаю, такая есть в центре города. По поводу Зачаганска — уточню, — прокомментировал Серик Каирлиев.

В феврале этого года переименовать ЗКО предложил аким Улытау.