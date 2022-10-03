Полиция по согласованию с прокуратурой даст правовую оценку её действиям. Полицейские ЗКО пожаловались на сельских акимов и ветинспекторов Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео появилось в социальных сетях. Его прокомментировали в департаменте полиции Актюбинской области.
- Женщина казахской национальности в оскорбительном тоне пристает к прибывшим гражданам РФ, называет их «русскими, сбежавшими от мобилизации, диверсантами», требует от них возвращаться в Россию, выражает недовольство невозможностью посещения банка из-за очередей, в грубой форме заявляет: «Вам здесь никто не рад, и мы будем вас притеснять», - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции установили автора видео - пользователя Instagram @Zhansainkyzy_zhannat. Она же позже опубликовала видео с извинениями, но уже удалила или скрыла его. В описании страницы говорится, что женщина занимается эзотерикой и пишет о боге. Сейчас автора видео доставили в департамент полиции для дачи показаний. По согласованию с прокуратурой области её действиям будет дана правовая оценка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.