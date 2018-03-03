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Происшествия Социум

Ослепшему по вине матери ребенку провели операцию в Актобе

Малыш, которому 1,5 года, в раннем детстве перенес конъюнктивит, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Заболевание не лечили, у ребенка развилась слепота, он стал инвалидом. Против матери возбуждали уголовное дело. - Женщине 29 лет, мужа нет, у нее 4 детей. Ее обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, но дело приостановили за отсутствием состава преступления, - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ерболат САРКУЛОВ. Подозревали, что мама закапала ребенку в глаза неизвестную жидкость, но экспертиза этого не подтвердила. Ус
gorod
Ослепшему по вине матери ребенку провели операцию в Актобе
Малыш, которому 1,5 года, в раннем детстве перенес конъюнктивит, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Заболевание не лечили, у ребенка развилась слепота, он стал инвалидом. Против матери возбуждали уголовное дело. - Женщине 29 лет, мужа нет, у нее 4 детей. Ее обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, но дело приостановили за отсутствием состава преступления, - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ерболат САРКУЛОВ. Подозревали, что мама закапала ребенку в глаза неизвестную жидкость, но экспертиза этого не подтвердила. Установили, что ребенок потерял зрение из-за запущенного конъюнктивита. Женщину лишили родительских прав. Младший из больницы попал в Дом ребенка «Умит», старших – им 5, 7, 8 лет - отправили в Центр адаптации для несовершеннолетних. Малышу поставили диагноз - тотальное бельмо роговицы обеих глаз. - Недавно его оперировали в НИИ глазных болезней в Алматы. На одном глазу пересадили роговицу, зрение на втором восстановить уже невозможно. Сейчас ребенок вернулся в Актобе. Находится в Доме ребенка «Умит», - рассказала замруководителя Актюбинского облздрава Светлана ЕСЕНАМАНОВА. Азамат АКЫЛ
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