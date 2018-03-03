Ослепшему по вине матери ребенку провели операцию в Актобе

Малыш, которому 1,5 года, в раннем детстве перенес конъюнктивит, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Заболевание не лечили, у ребенка развилась слепота, он стал инвалидом. Против матери возбуждали уголовное дело. - Женщине 29 лет, мужа нет, у нее 4 детей. Ее обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, но дело приостановили за отсутствием состава преступления, - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ерболат САРКУЛОВ. Подозревали, что мама закапала ребенку в глаза неизвестную жидкость, но экспертиза этого не подтвердила. Ус