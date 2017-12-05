Иллюстративное фото из архива "МГ" Первый этап по онлайн-регистрации автомобилей запланирован на конец третьего квартала 2018 года. Время на получение услуги обещают сократить всего до 30 минут. При этом уже в 2019 году сверку номеров при покупке автомобилей планируют передать в частные руки. О том, какие изменения ждут автовладельцев в будущем, informburo.kz рассказал председатель НАО Госкорпорация "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов. До создания спецЦонов процедура регистрации занимала больше шести часов. Со времён отказа от услуг РЭО на всю процедуру уходит порядка двух часов, при условии, что у автовладельца оплачены все налоги и штрафы. Сегодня госкорпорация вместе с МВД рассматривает возможность получение услугу в течение 30 минут. "Вопрос улучшения деятельности спецЦонов был поднят на обсуждении с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым и возникло предложение перевести регистрацию автотранспорта полностью в электронный формат. Совместно с Министерством внутренних дел РК это предложение было вынесено на рассмотрение межведомственной комиссии и под руководством заместителя премьер-министра Жумагалиева Аскара Куанышевича было принято решение", – сообщил глава госкорпорации. Нововведение будет происходить по упрощённой схеме. Сначала хозяин автомобиля подаёт заявку на регистрацию транспортного средства с помощью портала e-gov. Здесь же нужно будет пройти проверку по оплате штрафов и налогов. После чего покупатель подтверждает сделку, которая закрепляется при помощи электронной подписи. Затем обоим следует проехать до места проверки номеров кузова и двигателя. После прохождения сверки транспорта, сотрудник полиции завершает регистрацию и вы можете получить уже готовый номер и техпаспорт в спецЦОНе или заказать его доставку по удобному адресу через "Казпочту". Оплата услуг будет осуществляться через интернет-банкинг. "Начнётся предварительное изготовление техпаспорта. В спецЦОНе приём занимает 15-20 минут, а всё остальное время занимает именно изготовление техпаспорта. Таким образом, всё это будет уже в работе сотрудников административной полиции. Они смогут всё проверить и изготовить документ. Владельцу останется лишь приехать, сверить номера двигателя и кузова. Затем в спецЦОНе сдать старые номера. К тому моменту его техпаспорт уже будет готов, остаётся лишь забрать новые номера", – пояснил Оспанов. На втором этапе в госкорпорации предложили МВД полностью отдать сверку агрегатов в конкурентную среду. При этом предпочтение на начальном этапе решено отдать нынешним станциям, занимающимся техосмотром. Как отметил Оспанов, у них уже есть всё необходимое оборудование. "Мы говорили МВД, что в городе у нас по одному ангару, зачастую они располагаются за пределами города. Мы им предложили вариант – отдать эту услугу в частные руки. Например, отдали же техосмотр, чтобы у людей был выбор – куда заехать. Соответственно, они все эти пункты сверят и дадут данные, что машина не перебита. Сейчас также прорабатывается вопрос, чтобы новые номера привозили туда, куда требуется автовладельцу. Таким образом вообще пропадёт необходимость ездить куда-либо", – уточнил Оспанов. Что касается привычного для автовладельцев способа регистрации транспорта, альтернатива всё также останется. "Первый этап планируется в 2018 году. Ориентировочно, будет в конце третьего квартала. По второму этапу планируется в 2019 году, когда соберут реакцию автолюбителей. Сегодня правительство уже одобрило проект "Цифровой Казахстан". Вот эти услуги – яркий пример тому, что будет много нововведений. В будущем даже сами техпаспорта планируется сделать в электронном виде", – резюмировал респондент. С 1 января 2018 года автовладельцы смогут сами выбрать буквы и цифры на своём номере. Изучить список VIP-госномеров водители могут на стендах и информационных досках в РЭПах и спецЦОНах, а также на сайтах отделов внутренних дел. Если нужного номера в указанных источниках не окажется, регистрация автомобиля будет производиться после изготовления госномера.