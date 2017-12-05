Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в отделе земельных отношений г. Уральск, 27 ноября состоялось вскрытие конвертов по предоставлению трех пашней для ведения крестьянского хозяйства и сельскохозяйственного производства. - По результатам заседания комиссии единогласным решением по лоту №2 победителем признан КХ «Аксуат» и по лоту №3 гражданин Сытдыков А.Б., - пояснили в акимате города. Стоит отметить, что акимат Уральска также дает в аренду четыре земельных участках коммерческого назначения.