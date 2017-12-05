4 декабря в 17.30 по пр.Азаттык у здания народного суда была остановлена машина марки "Тойота Прадо". В салоне автомобиля была обнаружена партия осетров и тюленье мясо. - Перевозчиком оказался 30-летний местный житель, у него было изъято 32 кг осетрины и 5 кг тюленьего мяса. Со слов нарушителя, запрещенный груз он приобрел у неизвестных лиц. По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".