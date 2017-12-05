Иллюстративное фото с сайта toppress.kz Ерлан КУМИСКАЛИЕВ стал одним из 102 победителей, которые набрали максимальное количество голосов и стали участниками проекта "100 новых лиц Казахстана". По результатам голосования в номинации "Общество" за общественного деятеля из Атырау было отдано 10 тысяч 912 голосов. - После встречи с президентом нас собрали и сообщили о том, чтобы после нового года мы были готовы к частым поездкам по всем регионам Казахстана. Нам подарили значок с символикой "Рухани Жаңғыру", скорее всего, такие дарят не всем. Сам елбасы сообщил, что в ближайшем будущем будет выпущена книга о всех участниках проекта, а также о нас снимут фильм. Список, скорее всего, будет расширяться, но первым 100 лицам будет уделяться большое внимание, - рассказал общественный деятель. Сегодня Ерлан КУМИСКАЛИЕВ руководит Центром по поддержке детей с повреждениями головного и спинного мозга, где лечение и реабилитацию проходят порядка 300 особенных детей. В настоящее время в пригороде Атырау на средства меценатов идет строительство центра иппотерапии ОО "Атырау. Маленькая страна", где детей-инвалидов будут лечить уже с помощью лошадей. Ерлан КУМИСКАЛИЕВ является лауреатом общенациональной премии «Алтын журек 2015» в номинации «За заботу об инвалидах», имеет благодарственные письма от президента и министра здравоохранения Казахстана.