«Основы Конституции» и «Закон и Порядок»: Токаев рассказал о новых предметах в казахстанских школах

Глава государства подчеркнул, что ключевая задача новых предметов - сформировать у подрастающего поколения уважение к закону и четкое понимание правовых норм.

С этого учебного года в школьную программу Казахстана вводятся дисциплина "Основы права", а также специальные курсы "Основы Конституции" и "Закон и Порядок". Об этом на Республиканской августовской конференции заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что ключевая задача новых предметов - сформировать у подрастающего поколения уважение к закону и четкое понимание правовых норм.

- Кроме того, в учебную программу будут включены курсы "Основы Конституции" и "Закон и Порядок". Главная цель этого нововведения: только законопослушное и уважающее Конституцию молодое поколение способно построить процветающее общество и достичь личного благополучия, проще говоря, счастливую жизнь. Тогда как молодых людей, игнорирующих правовые нормы и преступающих закон, неизбежно ждет уголовное наказание и загубленная жизнь. К сожалению, многие наши юные сограждане не только не знают, но и даже не осознают этой простой истины. Наша задача - донести до каждого из них эту жизненную аксиому, - заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на то, что содержание школьных учебников должно полностью соответствовать вызовам времени и ключевым идеям, заложенным в Конституцию страны.