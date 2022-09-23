Работа с опционами в торговле на бирже подразумевает возможность страхования рисков и получения фиксированного дохода благодаря тому, что прибыль можно извлекать не только благодаря росту рынка, но и в случае, когда цена явно падает или даже стагнирует. Подобно другим активам опционы предполагают использование определённых стратегий торговли. Особенности выбора торговой стратегии для бинарных опционов Для новичков больше подходит торговля бинарными опционами с покрытием, когда идёт реализация прав на актив. В этом случае предполагается получение дополнительного дохода либо возможность избавиться от тех активов, которые стали по каким-то причинам больше не нужны, например, из-за невысокого потенциала роста. Однако стоимость актива может и снизиться, в этом случае от сделки реально отказаться. Еще один вариант действенной стратегии подразумевает покупку опционов Call и Put, она подходит больше тем, кто уже успел опробовать работу с аналитикой, а потому способен самостоятельно спрогнозировать дальнейшее движение на рынке. Как только оно проходит в нужном направлении, премия опциона увеличивается. И только в случае ошибочного прогноза инвестор рискует потерять премию, выплаченную за опцион. Ещё один вариант – это покупка защитных опционов Put, которые кроме получения прибыли подразумевают ещё и дополнительную страховку актива от вероятного падения стоимости. В неблагоприятных условиях потери, которые несёт инвестор, частично компенсируются при помощи премии за опцион. Естественно, перечисленные стратегии – это те, что преимущественно подходят для начинающих трейдеров, существуют и более сложные тактики, например, когда инвестор покупает и продаёт опционы одновременно, таким образом, играя сразу и на повышение, и на понижение цены. ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ ДЛЯ ТОРГОВЛИ Собираясь практиковать подобную торговлю, важно понимать, что опцион – инструмент достаточно сложный, однако свои преимущества, отличающие его от иных активов, безусловно, можно отметить: ● Возможность использования опционов с целью получения фиксированной прибыли благодаря получаемой премии. Физическая покупка актива при этом отсутствует. ● Возможность страхования опционами взамен инвестиций. В подобной ситуации всё та же страховая премия компенсирует потери от изменения цены на базовый актив. ● Отсутствие необходимости нагружать себя особыми аналитическими знаниями, которые могли бы потребоваться для глубокого исследования и прогнозирования расценок. Для того чтобы работать с опционами, важно научиться прогнозировать такой параметр, как волатильность, подразумевающий направление изменения расценок на активы в среднесрочном периоде. Инвестор, при наличии определённого опыта, может подобрать любую подходящую стратегию торговли опционами из всего огромного количества, ориентируясь на предполагаемые спекулятивные манипуляции и возможность страхования рисков. Главное, изначально заручиться поддержкой проверенного профессионального брокера. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.