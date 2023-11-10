Верховая езда благотворно влияет на общее физическое состояние ребёнка, а при выполнении специального комплекса упражнений в работу включаются все основные группы мышц.

Региональное общественное объединение «Дети – будущее страны» реализует в Уральске государственный социальный проект по иппотерапии для детей с ограниченными возможностями. Эта программа направлена на использование лечебных свойств конного спорта для реабилитации и общего развития детей. Основная цель проекта – улучшение качества жизни особенных деток, оказание им помощи в развитии физических, психологических и социальных навыков.

Иппотерапия применяется для реабилитации детей с неврологическими и другими нарушениями, такими как аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства. Такое лечение давно доказало свою эффективность и успешно применяется в мировой практике.

— В рамках проекта мы предоставляем индивидуальные и групповые сеансы иппотерапии детям от трёх до 18 лет. Каждый ребёнок получает возможность работать с опытными инструкторами и специально подобранными лошадьми. Сеансы проводятся на специально оборудованных тренировочных площадках, которые соответствуют всем требованиям безопасности. Услугу иппотерапии в рамках проекта могут получить дети с инвалидностью. Проект пользуется большим спросом, и нам хотелось бы охватить как можно больше детей, — рассказала координатор проекта Гаухар Мырзагалиева.

Для записи ребёнка на занятия необходимо лишь предоставить справку об инвалидности и справку от невропатолога либо психиатра, подтверждающую отсутствие противопоказаний.

Необходимо отметить, что с детьми занимаются квалифицированные и опытные специалисты – это психологи-иппотерапевты, инструкторы-реабилитологи, их помощники и врач.

Количество занятий и комплекс упражнений подбираются индивидуально после первого пробного занятия. Это зависит от диагноза и состояния ребёнка.

К слову, данный проект функционирует практически во всех городах Казахстана и уже зарекомендовал себя как эффективный метод лечения и реабилитации. Шестилетний Радмир Гаршин посещает занятия два месяца, у ребёнка редкий диагноз – нейрофиброматоз, который даёт метостаз на различные органы.

– Большинство физических нагрузок нам противопоказаны, даже в бассейне нам нельзя заниматься больше 15 минут. Однако нам нужно работать с мышцами и как раз иппотерапия – это то, что нам очень помогает. На занятиях ребёнок расслабляется, он стал спокойнее, исчезла агрессия, нормализовался сон, появился интерес к окружающему миру, ушли боли в спине. Иппотерапия стала для нас спасением и в будущем мы непременно продолжим наши занятия с лошадьми. Выражаю благодарность нашим тренерам, специалистам и создателям этого проекта, – говорит мама Радмира Елена Гаршина.

Всю дополнительную информацию вы можете получить, позвонив по номеру +7 (747) 256-73-47, Гульшат Галиевна.

Наш адрес: Уральск, улица Мусагалиева, 122.

