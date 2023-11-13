В Алматы в минувшую среду прошло закрытое мероприятие для зарегистрированных участников, где гости узнали о новом устройстве Ploom, которое теперь доступно казахстанским любителям необычных вкусов, передаёт «Мой город». Стоит отметить, что Казахстан стал десятой страной, где запускается новинка.

Вечеринка в честь презентации новой продукции, куда пригласили известных блогеров и лидеров мнений, прошла в Grand Ballroom Royal Tulip. Большой зал олицетворял собой Вселенную Ploom, где каждый гость мог не только узнать больше об истории, преимуществах и технологичных характеристиках устройства, но и испытать его.

Посетителей мероприятия встречала фотозона с уникальной возможностью моментально увидеть только что созданный снимок на специальных столах. Проходя далее, гости попадали в тоннель, который по форме отражает само устройство. В центре зала красовался главный элемент – девайс Ploom, вокруг которого и образовалась целая экосистема.

Устройство выполнено в эргономичном дизайне и имеет уникальную запатентованную систему heat flow, которая помогает обеспечить насыщенный вкус равномерно на протяжении всего сеанса. Расширенный запас батареи позволяет использовать ее до 25 раз без необходимости подзарядки.

Ploom представлен в четырех базовых цветах – классическом черном, роскошном серебристом и в уникальных оттенках «графит» и «шампань».

Те, кто желает отличиться и отойти от стандартов, могут обратить внимание на персонализированные сменные панели, выбрав свой стиль из представленных четырех. Дизайн панелей специально к презентации создала казахстанская художница Асель Сабыржанкызы, известная под псевдонимом Ассоль.

«Для этого мероприятия я подготовила четыре абсолютно разных дизайна. Ведь пользователи Ploom – разные, кому-то нравится урбанистика, кому-то – абстракция. К примеру, один из дизайнов включает в себя образ Алматы, где будущее олицетворяют неоновые лучи. Также присутствуют метафутуризм и граффити, где изображен казахский национальный орнамент и элементы воздуха, которые, к слову, присутствуют во всех вариантах», - рассказала художница.

Кроме того, для девайса представлен широкий ассортимент аксессуаров – футляров и чехлов, который удовлетворит даже самого требовательного пользователя. Именно поэтому Ploom, едва появившись на рынке Казахстана, набирает все большую популярность.

«Сегодня мы должны продемонстрировать нашу способность бросить вызов конкурентам и запустить мощное предложение на казахстанском рынке. Буквально спустя неделю после официального запуска у Ploom есть первые продажи и первые потребители. Только за прошлую неделю мы продали более 5000 устройств, и эта цифра продолжает расти», - отметил генеральный директор JTI в Казахстане, Центральной Азии и Монголии Виктор Веклич.

По мнению Сергея Крылова, руководителя отдела продукции со сниженным риском JTI Казахстан, история бренда объединяет в себя предпринимательский дух Калифорнии и японскую культуру устойчивых инноваций, что позволяет получить достойную альтернативу и дать возможность сделать осознанный выбор.

В ивенте также принял участие известный казахстанский бартендер Александр Пушкарев, который представил коктейли, полностью передающие вкусыпредставленные с устойством . Гостям вечера удалось попробовать освежающие напитки с оттенками яблока, ягод, мяты и груши и насладиться атмосферой Ploom.

Хедлайнером вечера стал любимец казахстанской публики, Jah Khalib, зарядивший гостей мероприятия энергией и исполнивший популярные хиты.