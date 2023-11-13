500 закладок изъяли в Уральске, Аксае и Атырау

Правоохранители ликвидировали работу интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщает Polisia.kz. Там реализовывали марихуану и гашиш жителям Западно-Казахстанской и Атырауской областей.

Полиция задержала двоих жителей Уральска — оператора и курьера магазина. С улиц Уральска, Аксая и Атырау изъяли более 500 сделанных ими закладок.

— Необходимо отметить, что более 300 из них нашли в Атырау, в местах общественного отдыха вдоль набережной реки Жайык, — отмечают стражи порядка.

Сейчас полиция устанавливает организатора магазина и решает вопрос о его блокировке.