Формальные закупки у подконтрольных поставщиков осуществляли руководитель и бухгалтер компании, взявшей в управление больницу в Алматинской области. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.

Расследование идёт по статье за хищение в особо крупном размере.

— Медицинское учреждение передали в доверительное управление в октябре 2020 года. С 2020 по 2022 годы похищено более 2,1 млрд тенге, выделенных из средств Фонда социального медицинского страхования, — говорится в сообщении.

Подозреваемых взяли под стражу. Иные подробности в агентстве не раскрывают.