«Осознают, только когда им бьют по карманам»: глава МВД ответил на вопрос о «штрафстане»

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов прокомментировал критику крупных штрафов в Казахстане и объяснил, почему жесткое наказание "монетой" необходимо обществу.

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов высказался о действующих в стране штрафных санкциях и их роли в поддержании общественной безопасности. В интервью Polisia.kz глава ведомства ответил на вопрос о критике со стороны граждан, которые называют республику "Штрафстаном".

Руководитель министерства подчеркнул, что денежные взыскания - это общемировая практика, доказавшая свою эффективность.

- Во всем мире штрафные санкции - это действенный инструмент в наведении порядка. К сожалению, некоторые граждане осознают, что такое "плохо", только когда им бьют по карманам. В любой практике наказания главная цель - создать условия для правопорядка и безопасности наших граждан. От того, какие сегодня мы заложим постулаты, принципы, зависит будущее наших детей, внуков, нашего будущего поколения. Будут ли они жить во взаимном уважении? - пояснил Ержан Саденов.

Министр отдельно добавил, что штрафы никогда не выписывают законопослушным гражданам - под санкции попадают исключительно нарушители, чьи проступки должны служить уроком для остальных. В качестве негативных примеров он привел недавние случаи, когда подростки разгромили трибуны стадиона в области Улытау и устроили поджог в столичном парке. Им Саденов противопоставил поступок маленького мальчика из Атырауской области, который убирал мусор за взрослыми.

Глава ведомства призвал казахстанцев повышать культуру поведения и не нарушать установленные правила.