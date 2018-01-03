Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, 31 декабря в 9.27 поступило сообщение о том, что произошло возгорание строительных материалов на одном из складов по улице Конкина. В результате пожара никто не пострадал. Площадь составила 20 кв. м. - Также 31 декабря на территории ТОО "КазАгроПром" загорелись электропровода и перекрытие кровли. 1 января в 02.12 поступило сообщение на пульт пожарных о том, что в доме по улице Курмангалиева произошло замыкание телевизора, но без последующего горения. Замыкание электропроводки произошло и в двухэтажном доме в поселке Мичурино, - рассказали в пресс-службе ведомства. Кроме того, 1 января при пожаре в дачном обществе "Автомобилист" пожарные в домике обнаружили останки человека, которые были отправлены на экспертизу. По всем фактам пожаров устанавливаются причины и виновные лица.