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Социум

Оставила незнакомцам: в Актобе полиция ищет родителей ребёнка

Мальчику 3 - 4 года. Фото: МВД РК В пресс-службе МВД Казахстана сообщили о розыске родителей малолетнего мальчика. Третьего ноября около 11 часов женщина оставила своего ребёнка жителям дома на улице Нариманова, сказав, что на несколько минут сходит в магазин. Но не вернулась. - По указанному адресу были направлены сотрудники ювенальной полиции. Ребёнок помещён в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребёнку примерно 3 - 4 года, зовут Ансар, - рассказали в полиции. Владеющих какими-либо сведениями о родных ребёнка просят сообщить по номеру: 8 (771) 785-10-58 либо на
Дана Рахметова
Оставила незнакомцам: в Актобе полиция ищет родителей ребёнка
Мальчику 3 - 4 года.
Оставила незнакомцам: в Актобе полиция ищет родителей ребёнка
Оставила незнакомцам: в Актобе полиция ищет родителей ребёнка
Фото: МВД РК В пресс-службе МВД Казахстана сообщили о розыске родителей малолетнего мальчика. Третьего ноября около 11 часов женщина оставила своего ребёнка жителям дома на улице Нариманова, сказав, что на несколько минут сходит в магазин. Но не вернулась.
- По указанному адресу были направлены сотрудники ювенальной полиции. Ребёнок помещён в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребёнку примерно 3 - 4 года, зовут Ансар, - рассказали в полиции.
Владеющих какими-либо сведениями о родных ребёнка просят сообщить по номеру: 8 (771) 785-10-58 либо на 102. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе полиция

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