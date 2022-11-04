Оставила незнакомцам: в Актобе полиция ищет родителей ребёнка

Мальчику 3 - 4 года. Фото: МВД РК В пресс-службе МВД Казахстана сообщили о розыске родителей малолетнего мальчика. Третьего ноября около 11 часов женщина оставила своего ребёнка жителям дома на улице Нариманова, сказав, что на несколько минут сходит в магазин. Но не вернулась. - По указанному адресу были направлены сотрудники ювенальной полиции. Ребёнок помещён в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребёнку примерно 3 - 4 года, зовут Ансар, - рассказали в полиции. Владеющих какими-либо сведениями о родных ребёнка просят сообщить по номеру: 8 (771) 785-10-58 либо на