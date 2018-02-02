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Происшествия

Осужденному за тройное убийство в ЗКО наказание оставили без изменений

15 декабря прошлого года Адилета КАМАЛИЕВА признали виновным в убийстве малолетнего ребенка и двух женщин в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" В специализированном межрайонном суде ЗКО сообщили, что осужденный к пожизненному сроку Адилет КАМАЛИЕВ вместе со своим адвокатом подали апелляционную жалобу. - 31 января было рассмотрено дело в апелляционной коллегии области. Приговор вступил в законную силу и был оставлен без изменений, - пояснили в специализированном межрайонном суде. - Камалиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренно
Кристина Кобина
Осужденному за тройное убийство в ЗКО наказание оставили без изменений
15 декабря прошлого года Адилета КАМАЛИЕВА признали виновным в убийстве малолетнего ребенка и двух женщин в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" В специализированном межрайонном суде ЗКО сообщили, что осужденный к пожизненному сроку Адилет КАМАЛИЕВ вместе со своим адвокатом подали апелляционную жалобу. - 31 января было рассмотрено дело в апелляционной коллегии области. Приговор вступил в законную силу и был оставлен без изменений, - пояснили в специализированном межрайонном суде. - Камалиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 ч. 2 УК РК - " Умышленное убийство двух и более лиц". Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием срока в колонии  особого режима.
Напомним, страшная трагедия произошла 5 сентября. Тела трехлетнего малыша и двух молодых девушек нашли в частном доме по улице Южная в поселке Зачаганск. Их сначала убили, а затем подожгли. Подозреваемый был задержан вечером того же дня. Им оказался 23-летний житель Сырымского района, который дал признательные показания и рассказал, что пошел на убийство из ревности. Корреспондентам "МГ" муж погибшей Баянсулу рассказал, что жену и сына убийца зарезал ножницами. Стало известно, что осужденный с приговором не согласен подал на апелляцию.
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