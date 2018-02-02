Осужденному за тройное убийство в ЗКО наказание оставили без изменений

15 декабря прошлого года Адилета КАМАЛИЕВА признали виновным в убийстве малолетнего ребенка и двух женщин в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" В специализированном межрайонном суде ЗКО сообщили, что осужденный к пожизненному сроку Адилет КАМАЛИЕВ вместе со своим адвокатом подали апелляционную жалобу. - 31 января было рассмотрено дело в апелляционной коллегии области. Приговор вступил в законную силу и был оставлен без изменений, - пояснили в специализированном межрайонном суде. - Камалиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренно