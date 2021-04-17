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Социум

Осужденный за кражу художник в Атырау украшает двор Центра ресоциализации

50-летний художник украшает двор Центра ресоциализации людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию - бесплатно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы Атырауской области, Владимир был приговорен к двум годам лишения свободы за кражу и вышел из тюрьмы в марте этого года. - Освободившись из мест лишения свободы, гражданин обратился за помощью в службу пробации города Атырау. Ему негде было жить, кроме того, были проблемы со здоровьем. Инспекторы пробации доставили мужчину к врачам, а после обследования поместили в Цен
Кристина Кобина
Осужденный за кражу художник в Атырау украшает двор Центра ресоциализации
50-летний художник украшает двор Центра ресоциализации людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию - бесплатно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Осужденный за кражу художник в Атырау украшает двор Центра ресоциализации
Осужденный за кражу художник в Атырау украшает двор Центра ресоциализации
Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы Атырауской области, Владимир был приговорен к двум годам лишения свободы за кражу и вышел из тюрьмы в марте этого года. - Освободившись из мест лишения свободы, гражданин обратился за помощью в службу пробации города Атырау. Ему негде было жить, кроме того, были проблемы со здоровьем. Инспекторы пробации доставили мужчину к врачам, а после обследования поместили в Центр ресоциализации людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - сообщила инспектор городской службы пробации Жаркынай Бахтиярова. Находясь в центре, Владимир проявил интерес к покраске столов и скамеек, стен, расположенных на территории учреждения. И вскоре художник приступил к покраске территории учреждения. - Благодарю руководство ДУИС по Атырауской области, которое мне помогло. Мне нашли жилье и оказывают необходимую помощь. В тюрьме я тоже рисовал. Когда занимаюсь творчеством, то получаю удовольствие, чувствую себя счастливым и бодрым, - рассказывает Владимир. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой департамента уголовно-исполнительной системы Атырауской области
 
художник осужденный

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