Осужденный за кражу художник в Атырау украшает двор Центра ресоциализации

50-летний художник украшает двор Центра ресоциализации людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию - бесплатно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы Атырауской области, Владимир был приговорен к двум годам лишения свободы за кражу и вышел из тюрьмы в марте этого года. - Освободившись из мест лишения свободы, гражданин обратился за помощью в службу пробации города Атырау. Ему негде было жить, кроме того, были проблемы со здоровьем. Инспекторы пробации доставили мужчину к врачам, а после обследования поместили в Цен