Адилета КАМАЛИЕВА признали виновным в совершении убийства малолетнего ребенка и двух женщин в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщил председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Кайрат ЧАЛКАРОВ, осужденный к пожизненному сроку Адилет КАМАЛИЕВ вместе со своим адвокатом подали апелляционную жалобу, которая находится на рассмотрении. - Приговор суда первой инстанции не вступил в законную силу и сейчас дело находится в апелляционной коллегии области, - пояснил судья. Вместе с ним апелляционную жалобу подал и бывший сотрудник департамента госдоходов Нурбулат УРНАЛИЕВ, которого приговорили к 13 годам тюрьмы за получение взятки в 101 млн тенге. Напомним, страшная трагедия произошла 5 сентября. Тела трехлетнего малыша и двух молодых девушек нашли в частном доме по улице Южная в поселке Зачаганск. Их сначала убили, а затем подожгли. Подозреваемый был задержан вечером того же дня. Им оказался 23-летний житель Сырымского района, который уже дал признательные показания и рассказал, что пошел на убийство из ревности. Корреспондентам "МГ" муж погибшей Баянсулу рассказал, что жену и сына убийца зарезал ножницами.  