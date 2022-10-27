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Социум

Осуждён бывший глава аппарата акима Актобе

Его обвинили в мошенничестве. Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело рассмотрел актюбинский суд №2. По версии следствия, руководитель (теперь уже бывший) аппарата акима Актобе в 2020 году под предлогом предоставления земельного участка своему знакомому, взял у него 1 383 915 тенге. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Прокурор просил суд лишить экс-чиновника свободы на 3,6 лет. Суд признал бывшего главу аппарата акима виновным и приговорил его к трём годам заключения с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законн
Дана Рахметова
Осуждён бывший глава аппарата акима Актобе
Его обвинили в мошенничестве.
За сепаратизм и разжигание межнациональной розни судят жителя Уральска
За сепаратизм и разжигание межнациональной розни судят жителя Уральска
Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело рассмотрел актюбинский суд №2. По версии следствия, руководитель (теперь уже бывший) аппарата акима Актобе в 2020 году под предлогом предоставления земельного участка своему знакомому, взял у него 1 383 915 тенге. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Прокурор просил суд лишить экс-чиновника свободы на 3,6 лет. Суд признал бывшего главу аппарата акима виновным и приговорил его к трём годам заключения с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе суд

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