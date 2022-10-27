Осуждён бывший глава аппарата акима Актобе

Его обвинили в мошенничестве. Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело рассмотрел актюбинский суд №2. По версии следствия, руководитель (теперь уже бывший) аппарата акима Актобе в 2020 году под предлогом предоставления земельного участка своему знакомому, взял у него 1 383 915 тенге. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Прокурор просил суд лишить экс-чиновника свободы на 3,6 лет. Суд признал бывшего главу аппарата акима виновным и приговорил его к трём годам заключения с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законн