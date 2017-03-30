Отныне помимо родных и близких освобожденных лиц у ворот встречают представители центра занятости и образования. Они прямо на месте разъясняют, как можно получить образование и трудоустроиться. - Это мероприятие проводится совместно с представителями местных государственных органов, неправительственных организаций. Они разъясняют освобождаемому лицу о порядке регистрации по месту жительства, о том, как встать на учет в органах здравоохранения. Это дает возможность освободившемуся лицу правильно выбрать маршрут движения, - поясняет главный специалист ДУМС ЗКО Тимур ДУЙСАЛИЕВ.Как уверяют сотрудники режимного учреждения, каждого из осужденных они готовят к выходу на свободу. На базе колонии имеется школа, где заключенные до 30 лет получают образование. Также имеется колледж, где можно получить специальность газоэлектросварщика и плотника. - Я хочу взяться за ум, вернуться в семью, начать работать. У меня много планов на будущее, очень рад, что освобождаюсь по амнистии. Хочу сказать спасибо руководству тюрьмы за то, что дали мне положительную характеристику, - говорит освобожденный Ади ШЫРТАНОВ. Социальный проект «Встреча у ворот» реализуется в рамках комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации в Казахстане на 2017-2019 годы. Впервые о нем заговорили 2 года назад, и сегодня он успешно реализуется.