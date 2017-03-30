Как рассказал отец новорожденной девочки, 27 марта они вызвали ребенку скорую, но врачи не смогли к ним проехать, и малышку пришлось километр нести на руках до машины. - Когда вызвали врачей, то они приехали на старую конечную остановку автобуса №17, а наш дом находится в самом конце микрорайона и до остановки, которая находится на въезде, идти очень далеко. Я попросил их подъехать к железнодорожному переезду, который ведет в Ростоши. Оттуда около километра до нашего дома. В итоге я нес 14-дневного ребенка с пневмонией до кареты скорой на руках, - рассказал отец девочки Косаман ЖАДИЛОВ. Как выяснилось, скорую родители новорожденной вызывали два дня подряд. В первый день врачи шли пешком до дома. Посмотрев кашляющую девочку, медики посоветовали вызвать участкового врача. - Врачи из поликлиники пришли, но сказали вновь вызывать скорую, чтобы нас забрали в больницу, потому что у ребенка был очень сильный кашель, - говорит Косаман ЖАДИЛОВ. - Сейчас дочка с женой лежат в больнице, диагноз пневмония подтвердился. В последнее время от жителей поселка Деркул поступает очень много жалоб на непролазную грязь и огромные лужи. В этом году, как обещают чиновники, на выделенные полмиллиарда тенге построят дороги и арыки в ПДП-2.