Фото читателейФото дома, пострадавшего от стихии, прислали читатели в рубрику "Народный репортер". Они сообщают, что в селе Казталовка сорвало крышу с 4-квартирного дома. Жители села утверждают, что дом был отремонтирован по госпрограмме местным предпринимателем с грубыми нарушениями строительных норм. - Это не первый случай. Летом уже срывало крышу, но ее кое-как подлатали. Зимой через щели забивался снег, растаяв, он залил стены. Местные власти, вместо того, чтобы устранить нарушения и наказания виновных, только требуют ежемесячных выплат, - написали авторы письма.