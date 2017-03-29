Скриншот с видео очевидца Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС области. Отметим, что с раннего утра по всей территории Атырауской области бушует сильный ветер. По сообщению синоптиков, местами его скорость достигает 22 м/с. U-m0f0P5AWQ - В настоящее время под угрозой срыва находится крыша школы-гимназии №31, спасатели просто не успевают выезжать на вызовы. По адресу: СМП, 163 ветром сорвало дерево, оно упало и загородило подъезд, дерево также упало по ул. Заболотной. В старом городе по пр.Азаттык, 169 висит металлический лист, он также находится под угрозой падения, - сообщили в пресс-службе ДЧС.Тем временем, в социальных сетях пользователи спешат поделиться фотографиями и видео последствий урагана. Так по ул.Кулманова, 107 на грани срыва несколько пластиковых окон на самом верхнем этаже здания, в микрорайоне Алмагуль сильный ветер уже снес пластиковое окно одной из квартир, а также часть обшивки дома. По сообщению ДЧС, на данный момент жертв и пострадавших от сильного ветра нет, работа по ликвидации последствий урагана продолжается. Буквально несколько минут назад снесло крышу жилого многоквартирного дома по ул.Смагулова 56.79FVXljZpVEФото очевидца