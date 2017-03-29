Тело утонувшего рыбака было обнаружено спасателями ГУ "ЗРАОСО" сегодня во второй половине дня, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". PicsArt_03-29-04.55.16 - В поисках принимали участие трое спасателей, которые выехали на место происшествия еще ранним утром. Работу водолазов усугубил сильный порывистый ветер, который бушует в Атырау с раннего утра, - сообщил руководитель ГУ "ЗРАОСО" Бахтияр КАДЫРХАНОВ. Напомним, что вчера вечером в реке Урал в районе поселка Курилкино утонул 34-летний мужчина. Во время установки сетей судно, в котором находились двое  рыбаков опрокинулось из-за проплывшей мимо моторной лодки. После несчастного случая выплыть удалось лишь одному из мужчин. Поиски второго продолжались с утра. Камилла МАЛИК