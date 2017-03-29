Прекурсоры — вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в перечень наркотических средств.

Иллюстративное фото с сайта 1tv.ru Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, в отношении приборостроительного завода был составлен административный протокол за совершение правонарушения по статье 427 ч. 1 КоАП РК "Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров". - Согласно материалам дела, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции УБН ДВД ЗКО выявлено, что помещение для хранения прекурсоров не опечатывалось и не пломбировалось, - сообщили в пресс-службе областного суда. За это нарушение суд назначил заводу административное взыскание в виде штрафа в размере 50 МРП на сумму 113 450 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.