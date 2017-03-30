Главный фактор выбора такой техники — площадь применения. В описании любой модели кондиционера указана рекомендуемая площадь эксплуатации. real_1490798748 Кондиционеры Алматы: статистика продаж показывает, что все чаще люди приобретают эту технику не только для офисов, но и для частных домов и квартир. Какую технику выбрать для дома или офиса Рекомендуется обращать внимание на зарекомендовавшие себя бренды:
  • Bosch;
  • Electrolux;
  • Elenberg;
  • LG;
  • Panasonic
Одной из самых востребованных моделей является Electrolux EACS-09HN/N3. Ее цена отлично сочетается с качеством. Это хороший пример современного устройства с удобными функциями. Характеристики:
  • рекомендуемая площадь применения — 25 кв. м;
  • уровень шума достигает показателя 32/52 Дб;
  • циркуляция воздуха составляет 480 кубминуту.
Более дешевый Elenberg CSH-07J работает на площадь 21 кв. м. Этому устройству можно задать время, в которое он будет включаться и выключаться. Все это происходит автоматически. Показатели мощности охлаждения — 1000 Вт. Elenberg CSH-09OB (внутренний блок) + CSH-09OB (внешний блок) относится к сплит-системам. Он имеет два блока — компрессор-конденсатор (внутренний) и испаритель (внешний). Работает с площадью до 27 кв. м. Больше выбора Данные модели можно найти на www.sulpak.kz. Качество сборки играет ключевую роль, поэтому лучше доверять проверенным магазинам. Новости компаний.