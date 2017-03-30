Проогноз Атырауского филиала «Казгидромет» поступил 28 марта в 16-05 местного времени о порывах ветра 17- 22м/с. Жителям области направлена рассылка СМС сообщений. По данным областного ДЧС, в результате сильного ветра по Атырауской области зарегистрировао: - порывами ветра унесло крышизданий (в Атырау-1, Индер -2, Исатай – 1, Макат-2) - поврежденомашин (г. Атырау -4 и в Индерском районе-1)Сотрудники ГУ ЗРАОСО выезжали на вызовы 10 раз. При сносе крыши спасатели расчищали 4 автомашины от результатов падения крыш, в трех местах ликвидировали угрозу падения крыш на образовательных учреждениях города - университете №3, школе гимназия №31 и учебном корпусе институт нефти и газа. В двух случаях предотвратили падение металлических листов балконных козырька и облицовки. Также спасатели ликвидировали угрозу падения одного электрического столба, двух деревьев и металлического ограждения на проезжую часть. Всего на аварийно-спасательные работы выезжали 4 группы спасателей по 4 человека в каждой, в ликвидации ЧС было задействовано 4 единицы техники.