За последние сутки спасатели ГУ "ЗРАОСО" выезжали 10 раз на ликвидацию последствий штормового ветра в Атырау, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". PicsArt_03-30-09.40.56     PicsArt_03-30-09.43.29 Проогноз Атырауского филиала «Казгидромет» поступил 28 марта в 16-05 местного времени о порывах ветра 17- 22м/с. Жителям области направлена рассылка СМС сообщений. По данным областного ДЧС, в результате  сильного ветра по Атырауской области зарегистрировао: - порывами ветра унесло крыши 6 зданий  (в Атырау-1, Индер -2, Исатай – 1, Макат-2) - повреждено 5 машин (г. Атырау -4 и в Индерском районе-1) PicsArt_03-30-09.41.49 Сотрудники ГУ ЗРАОСО выезжали на вызовы 10 раз. При сносе крыши спасатели расчищали 4 автомашины от результатов падения крыш, в трех местах  ликвидировали угрозу падения крыш на образовательных учреждениях города -  университете №3, школе гимназия №31 и учебном корпусе институт нефти и газа. В двух случаях предотвратили падение металлических листов балконных козырька и облицовки.  Также спасатели ликвидировали  угрозу падения одного электрического столба, двух деревьев и металлического ограждения на проезжую часть. Всего на аварийно-спасательные работы выезжали 4 группы спасателей по 4 человека в каждой, в ликвидации ЧС было задействовано 4 единицы техники. PicsArt_03-30-09.42.26 PicsArt_03-30-09.42.48 PicsArt_03-30-09.39.47 PicsArt_03-30-09.40.23 Ерлан ОМАРОВ