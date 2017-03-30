Возмущенные жители второго рабочего поселка - одного из районов Уральска - прислали фотографии в редакцию "МГ". Люди задают вопросы властям: как быть? И к кому обращаться с этими проблемами? Местные жители говорят, что в этом районе глиняная почва. - Неужели на протяжении долгих лет никто не может проложить хотя бы тропинку, тротуар для того, чтобы ходили дети? - интересуются жители. Обратиться с жалобой жители района могут в оперативную дежурную службу по коммунальным вопросам по телефонам: 50-56-07 и Whatsapp 8 (708)433-15-50.