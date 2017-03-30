На выезде из города на Свистун горе столкнулись "Приора", "Ауди" и "Тойота Прадо". По словам очевидцев, с места аварии карета скорой помощи забрала водителя и пассажирку "Приоры". - Мужчину 1995 года рождения доставили в областную клиническую больницу в состоянии тяжелой мозговой комы, он умер в реанимации, не приходя в сознание. Также вместе с ним доставили 63-летнюю женщину, у которой было диагностировано брюшное кровотечение, разрыв внутренних органов и множественные переломы. Травмы были несовместимы с жизнью. Ее сразу доставили в операционную, где женщина скончалась, - пояснил заместитель директора по хирургии Куттымурат ЖАКСЫГАЛИЕВ. В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, водитель автомашины «Тойота Прадо» 1962 года рождения ехал по автодороге Самара-Шымкент и на пересечении с главной дорогой по улице Жангир хана не уступил дорогу "Приоре". Затем "Приора" врезалась в "Ауди". Водитель последней машины после оказания медицинской помощи отпущен домой. - В настоящее время по данному факту назначен ряд экспертиз, начато досудебное расследование, - отметили в пресс-службе ДВД ЗКО.