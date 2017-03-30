Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, первая находка была обнаружена 24 марта. - В полицию позвонил 69-летний житель Бокейординского района и рассказал о том, что в 10 метрах от его дома при проведении земляных работ был обнаружен предмет, похожий на снаряд. Когда полицейские прибыли на место, то установили, что это снаряд времен ВОВ. Второй снаряд нашел житель поселка Жайык Акжайыкского района 28 марта, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. Стоит отметить, что оба снаряда были уничтожены группой по разминированию ДВД ЗКО.