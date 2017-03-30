Иллюстративное фото с сайта atyrau.gov.kz Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил начальник департамента по защите прав потребителей Умирзак ЗИНУЛЛИН. По словам спикера, сегодня вопрос о санитарном состоянии детского лагеря стоит очень остро.Иллюстративное фото с сайта atyrau.gov.kz - Недавно мы выносили этот вопрос на обсуждение координационного совета. Во-первых, в лагере актуальным является вопрос обеспечения доброкачественной питьевой водой, как известно, вода там привозная. Во-вторых, санитарно-техническое состояние здание оставляет желать лучшего. В настоящее время идет разработка ПСД, если успеют, то в этом году начнут ремонт этого лагеря, - рассказал Умирзак ЗИНУЛЛИН.Иллюстративное фото с сайта atyrau.gov.kz По словам спикера, полностью приостановить работу лагеря можно лишь только по факту регистрации там каких-либо заболеваний, пока же перед руководством областного управления образования поставлен вопрос о приостановлении деятельности лагеря на этот летний сезон.