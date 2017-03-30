Тамара ДУЙСЕНОВА Министр труда и социальной защиты РК Тамара ДУЙСЕНОВА 29 марта побывала в Уральске, где выступила с докладом на совещании в ЗКАТУ имени Жангир хана. - С 1 июля 2017 года размер пенсии будет повышен до 20%. Базовые пенсии, пособие по инвалидности, пособие лицам, потерявшим кормильца, в связи с изменением методики подсчета прожиточного минимума будут повышены с 1 января 2018 года до 16%. На повышение пенсий и пособий в бюджете предусмотрено более 30 млрд тенге, - отметила Тамара ДУЙСЕНОВА. По словам министра труда РК, в рамках новой программы занятости, а именно продуктивной занятости и массового развития предпринимательства планируется реализация программы в трех направлениях. - Одним из направлений является бесплатное получение первой и второй профессии, востребованной на рынке труда, это бесплатное профессионально-техническое образование для выпускников школ, не прошедших ЕНТ и не поступивших в учебные заведения, - поясняет Тамара ДУЙСЕНОВА. - С сентября 2017 года 21 тысяча таких молодых людей, в том числе 1085 человек из ЗКО будут направлены обучение на 2,5 года, при этом обучение стипендия и одноразовое питание для молодых людей будет осуществляться за счет средств программы. Также министр труда РК отметила, что для взрослого населения будут организованы краткосрочные курсы, на которых можно будет получить как первую так и вторую профессию. Кроме того, для обеспечения доступности обучения будут организованы мобильные учебные центры для жителей отделенных районов.