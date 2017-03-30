Соседи не поделили территорию двора при развешивании белья, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта sibirinfo.ru

Необычное дело было рассмотрено Жылыойским районным судом Атырауской области.

Установлено, что подсудимая, жительница города Кульсары во дворе дома при развешивании белья не поделила территорию с соседом.

- Между ними началась словесная перепалка и дебоширка, отстаивая свою территорию, ударила пластмассовым тазиком по лицу потерпевшего, - говорится в сообщении пресс-службы Жылыойского районного суда.

Импульсивная женщина была признана виновной по ст.108 УК РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Суд назначил дебоширке штраф в размере 56 725 тенге. В суде подсудимая не признала свою вину.

- По заключению судебной экспертизы соседу были нанесены легкие телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе.

Камилла МАЛИК