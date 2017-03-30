Вам может быть интересно
В Уральске у пьяного водителя нашли пистолет
Также выяснилось, что мужчина не имел водительских прав и был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
Госпремии на депозиты Отбасы банка выплатят 1 марта
Государство выполнит все обязательства без изменений.
Жителей Уральска приглашают на обсуждение генерального плана города
Оно пройдет в это воскресенье.
Без визита в ЦОН: части казахстанцев стала доступна новая услуга в eGov Mobile
Услугу по оформлению соцпомощи, ранее доступную только на портале eGov.kz, теперь можно получить через мобильное приложение.
Крысу выбросили на мусорку в Уральске: хозяйка объяснила произошедшее
С питомцем всё хорошо, его вернули домой.
Завод стеклопластиковых труб в Актау на грани банкротства: сотрудники жалуются на массовые сокращения
Уведомления об увольнении получили уже 76 человек.
Суд обязал «Детский мир – Казахстан» выплатить 50 000 тенге за нарушение прав потребителя в ЗКО
Ссылка на законы РФ обошлась магазину в компенсацию морального вреда.
Слушателям онлайн-курсов вернут деньги и выплатят компенсацию в ЗКО
В ЗКО суд обязал предпринимателей вернуть деньги за курсы менеджеров маркетплейсов.
В Мангистау развернули 19 тонн груш из Бельгии — товар не прошёл проверку
Продукцию пытались ввезти без обязательного фитосанитарного сертификата.