Горы бытовых отходов и непролазная грязь уже давно стали обыденными для жителей района птицефабрики. Земельные участки в этом районе выдали несколько лет, вот только денег на строительство дорог в бюджете пока так и не нашли. Как рассказал житель дачного общества "Зачаганский" Тельман ЛУКПАНОВ, он живет там с 2013 года и каждый год в дождливую погоду дачники тонут в грязи. - Люди здесь покупают землю, потому что она намного дешевле, чем в городе. Но раз здесь живут несколько тысяч человек, можно же сделать главные дороги из старого асфальта. Асфальтированная дорога у нас есть только на одной улице - в районе магазина "Асель". Именно там жители вынуждены оставлять свои машины на свой страх и риск. На остальных улицах грязи по колено круглый год, - жалуется Тельман ЛУКПАНОВ. Кроме грязи наболевшей проблемой для жителей этого района стал мусор, который с наступлением теплой погоды совсем не вывозится. И проблема не в том, что "Орал таза сервис" плохо работает, просто они не могут проехать к мусорным бакам, которые установлены на всех улицах этого района.