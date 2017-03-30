Фото с личной странице в социальных сетей отца мальчика Информацию подтвердили и в городском отделе ЗАГС. -Да, действительно, мальчик с таким именем родился в Атырау 27 февраля. Его семья живет в областном центре. Фамилия мальчика Зинеден, а имя -Зидан, - рассказали в отделе ЗАГС. Зидан Зинеди́н — легендарный французский футболист алжирского происхождения, ныне главный тренер испанского клуба Реал Мадрид. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Ерлан ОМАРОВ