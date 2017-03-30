По словам жительницы дома по улице Щурихина, 5 Асемгуль УСЕНОВОЙ, в КСК "Коммунальник" ей ответили отказом на просьбу отремонтировать крышу. - Этот участок крыши - 62 кв. м. - я перекрывала за свой счет, так как три года подряд в дождь и снег нашу квартиру топило. В КСК мне сказали, что менять они ничего не будут, на это нет денег. И в прошлом году я была вынуждена взять кредит и заменить дырявый шифер на профлист над своей квартирой. А вчера, 29 марта, когда начался сильный ветер у меня часть профлиста унесло. Я пошла в КСК, попросить, чтобы мне отремонтировали кровлю, но они отказали. Сказали: ремонтируйте сами, кто делал вам крышу, пусть переделывают, - рассказала расстроенная женщина. Асемгуль УСЕНОВА также сообщила, что в прошлом году просила у председателя дать рабочих, но председатель отказала и в этом. - У меня трое детей, которые из-за постоянной сырости болеют пневмонией. Сейчас у нас крыша открытой получается, если пойдет дождь, то в квартире опять будет потоп. Причем мы также топим и пенсионеров, которые живут под нами, - заявила Асемгуль УСЕНОВА. Инженер КСК "Коммунальник" Светлана ТАРАСОВА объяснила, что Усенова заменила часть кровли самовольно, не предупредив об этом КСК. А затем все ее расходы в сумме 36 980 тенге КСК провели взаимозачетом. - При замене крыши она не пригласила нас и не был составлен акт дефектов кровли. Так как она сделал все сама, то теперь рабочие, которые заменили ей шифер на профлист должны по гарантии отремонтировать часть крыши, которая погнулась в результате сильного ветра. Проблема в том, что этих рабочих она теперь найти не может. В КСК нет специальной техники, для любого ремонта кровли мы нанимаем телескопичку, но в данном случае жительница дома должна сделать это сама, - пояснили в КСК. Как сообщили в ДЧС ЗКО, в Уральске был всего один случай угрозы срыва кровли с многоэтажного дома. На место выезжали спасатели. Никто не пострадал. Стоит отметить, что 29 марта порывы ветра достигали 22 м/с.