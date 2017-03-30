Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал главный специалист ДЧС ЗКО Азамат НУРПЕИСОВ, ДЧС круглосуточно дежурит на местах, где возможны подтопления. - На сегодняшний день в ПДП-2 мы откачали 4234 кубометров талой воды. Работы до сих пор ведутся. С двух улиц поселка Асан за два дня было вывезено 10 тысяч кубов воды. В остальных местах талую воду откачивают силами ТОО "Жайык таза кала", - отметил Азамат НУРПЕИСОВ. Стоит отметить, что ни одного случая подтопления домов по области не было зарегистрировано.