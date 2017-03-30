В ПДП-2 до сих пор работают мотопомпы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал главный специалист ДЧС ЗКО Азамат НУРПЕИСОВ, ДЧС круглосуточно дежурит на местах, где возможны подтопления. - На сегодняшний день в ПДП-2 мы откачали 4234 кубометров талой воды. Работы до сих пор ведутся. С двух улиц поселка Асан за два дня было вывезено 10 тысяч кубов воды. В остальных местах талую воду откачивают силами ТОО "Жайык таза кала", - отметил Азамат НУРПЕИСОВ. Стоит отметить, что ни одного случая подтопления домов по области не было зарегистрировано.